بحث المستجدات التطويرية لموسم رمضان بالمسجد الحرام

وقد جاء خلال الاجتماع مناقشة تطوير الأعمال ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج، وبحث جدول أعمال اللجنة، والتركيز على كافة الجوانب التي تسهم في عملية التطور، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المسجد الحرام، وذلك في كل جوانب الخطط التطويرية المعدة للموسم، بما يتماشى مع الجهود المبذولة من قبل القيادة حفاظا على سلامة المعتمرين والزائرين.
وأكد آل الشيخ أن اللجنة تعمل على تطوير الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام من خلال مكتب الرئيس العام، سواءً الفنية أو الخدمية، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة التي تخدم قاصدي الحرم المكي.
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