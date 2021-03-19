مؤتمر طب العيون السعودي 2021 ينطلق بـ40 جلسة علمية

تنظم الجمعية السعودية لطب العيون، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وقسم طب وجراحة العيون بكلية الطب بجامعة الملك سعود، مؤتمرا لطب العيون السعودي 2021 الافتراضي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأحد الموافق 21 من شهر مارس الحالي.

ويشتمل البرنامج العلمي على 40 جلسة علمية و170 ورقة علمية و75 ملصقا علميا، يسجل في هذا الاجتماع عدد كبير من أطباء وطبيبات العيون وأخصائيي وأخصائيات البصريات والمهتمين بطب وجراحة العيون.

يركز مؤتمر طب العيون السعودي على أحدث المستجدات في طب وجراحة العيون في تخصصات أمراض القرنية والمستجدات في عمليات إزالة الساد «الماء الأبيض» وعمليات تصحيح النظر، الجلوكوما «الماء الأزرق»، عيون الأطفال، الشبكية، البصريات ومكافحة العمى.

يشارك في المؤتمر نخبة كبيرة من المتحدثين الدوليين والعلماء المتخصصين في طب وجراحة العيون من مختلف دول العالم، ويبلغ عددهم خمسة وعشرين هم على النحو التالي:

- آرثر كامينغز، المدير الطبي، عيادة ويلينجتون للعيون دبلن، أيرلندا.

- البروفيسور داميان غاتينيل، رئيس قسم الشدفة الأمامية وقسم جراحات تصحيح النظر في مؤسسة روتشيلد لطب العيون في فرنسا.

- البروفيسور دونالد تان تيانج هوي، كبير استشاري جراحة العيون.

- مركز كامدن الطبي ورئيس قسم جراحة العين والقرنية، سنغافورة.

- البروفيسور كريستوفر ليو، صاحب وسام الإمبراطورية البريطانية، أستاذ فخري في كلية برايتون وسايكس الطبية، المملكة المتحدة.

- أشفين أغاروال، مستشفيات الدكتور أغاروال للعيون تشيناي، الهند.

- سيرخيو كانابرافا، استشاري طب العيون، مركز طب العيون في ميناس جيرايس، البرازيل.

- شين يامان، مدرسة الطب بجامعة يوكوهاما سيتي، يوكوهاما، اليابان.

- جون بروكس، استشاري جراحة الجلوكوما للكبار والأطفال.

- مستشفى مورفيلدز للعيون، المملكة المتحدة.

- البروفيسور ديفيد كراب، علم البصريات والعلوم البصرية جامعة لندن، المملكة المتحدة.

- دافيندر غروفر، استشاري الجلوكوما، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.

- مالك كاهوك، مركز عيون سو أنشوتز رودجرز.

- جامعة كولورادو كلية الطب، دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة الأمريكية.

- أنيل ماندال، مستشار أول مركز العناية بالجلوكوما، معهد براساد للعيون حيدر أباد، الهند.

- البروفيسور جوزيف ديمر، أستاذ طب الأطفال وأستاذ طب الأعصاب جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

- رئيس قسم طب الأطفال لطب وجراحة الحول، معهد جول ستاين للعيون، لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

- أندريا موليناري، استشارية عيون الأطفال، مستشفى متروبوليتانو كوينتو، إكوادور.

- ستايسي بينيلز، استشارية عيون الأطفال، جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس.

- إليزبيث آن باركلي، أخصائي إعادة تأهيل لانخفاض الرؤية، كلية البصريات في جامعة كاليفورنيا بيركلي، كاليفورنيا.

- هنري غرين، زمالة الأكاديمية الأمريكية لعلم البصريات، رئيس أوكوتيك، تشابل هيل، كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية.

- بول تشان، رئيس قسم طب العيون، أستاذ طب العيون في مستشفى جون بانتون، مدير شبكية الأطفال واعتلال الشبكية عند الخدج، كلية الطب بجامعة إلينوي شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

- ديفيد تشو، أستاذ طب وجراحة العيون وعلوم البصر مستشفى سانت مايكل، جامعة تورنتو، كندا.

- إيفرين غونزاليس، مدير قسم أورام العين، مدير برنامج شبكية العين للأطفال.