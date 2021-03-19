مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي في رمضان

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن إغلاق المسجد بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، وفتحه قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر ⁧‫رمضان‬⁩، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

ودشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، خطة وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لموسم رمضان المقبل.

وتتضمن الخطة برامج ومستهدفات وبدائل وطوارئ وإدارة أزمات لشهري شعبان ورمضان، وتنفيذ الاستعدادات خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر المبارك.

ويتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته، وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

ووفقا للخطة المعتمدة ستكون الطاقة التشغيلية القصوى للمسجد في ظل الإجراءات الاحترازية 45 ألف مصلٍ، ويضاف للطّاقة التشغيلية الساحات الغربية الجديدة والتي تستوعب 15 ألف مصلٍ، لتصل الطاقة التشغيلية الإجمالية خلال شهر رمضان إلى 60 ألف مصلٍ في وقت واحد.