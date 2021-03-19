921 مستفيدا من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال الشهرين الماضيين

وقالت صحة عسير أنه يوجد «20» عيادة بالمستشفيات و «17» عيادة بالمراكز الصحية، إضافة للعيادات الافتراضية، والتي ساهمت وبشكل فعّال في التعريف بأضرار التدخين، وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال تلك الفترة بالمراكز الصحية «696» مراجعاً، وعبر العيادات الافتراضية «160» مستفيداً، و عن طريق الرقم 937 فقد تم تقديم الاستشارة في هذا المجال لـ «65» مستفيدا، ليبلغ إجمالي المستفيدين خلال الشهرين الماضيين «921» مستفيداً.
كما نفذت صحة عسير عدداً من البرامج التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، وذلك «عن بعد»، شملت «14» برنامجا توعويا، بالتعاون مع جمعية عزم للإقلاع عن التدخين. الجدير بالذكر أن برنامج مكافحة التدخين، يعمل على تطبيق نظام مكافحة التبغ بجميع صوره، وتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية، حيث تم تفعيل العيادات لتقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية، بالإضافة للخدمات التوعوية.
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