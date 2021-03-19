8 مشاريع جديدة للطرق في الأحساء

كشف فرع وزارة النقل في المنطقة الشرقية، عن تنفيذ نحو 8 مشاريع جديدة للطرق، التابعة لفرع وزارة النقل في الأحساء، لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وسياحية متميزة، بالإضافة لـ 4 عقود لأعمال التشغيل والصيانة ونظافة طرق المحافظة.

أعلى المعايير

أكد فرع الوزارة عكوفه على تنفيذ الأعمال، بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمواطنين والناقلين.

المشاريع

1- إصلاح ورفع مستوي 31 طريقا زراعيا، بطول 122 كيلومترا، وتم الانتهاء من صيانة السطح الأسفلتي مع أدوات السلامة بـ16 طريقا وبطول 64 كيلومترا.

2- استكمال تنفيذ طريق الظهران- العقير- سلوى «المرحلة الثالثة» بطول 66.15 كيلومتر.

3- إصلاح بعض المسارات الحالية «طريق حرض – الخرج» بطول 107 كيلومترات.

4- الأعمال التكميلية للطريق الدائري بالأحساء «تقاطع رقم 6».

5- إصلاح طريق حرض- الخرج.

6- تنفيذ الضلع الشمالي الغربي «الجزء الأخير» من الطريق الدائري بطول 29 كيلومترا، مع تنفيذ عدد من التقاطعات الهامة أرقام «14، 17، 18».

7- إعادة إنشاء جسر مدخل الهفوف، المتقاطع مع خط السكك الحديدية على طريق الرياض الهفوف.

8- ربط طرق المخطط الزراعي بالبريقا بالطريق الدائري.