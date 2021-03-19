السعودية | وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية البرتغال

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية الجمهورية البرتغالية أوقستو سانتوس سيلفا.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.