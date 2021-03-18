شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط 3 مواطنين لسرقتهم مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة الرياض على 3 مواطنين لسرقتهم مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب العاصمة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه امتداداً للجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، فقد تمكنت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض - بفضل الله - من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.