المرور يضبط 2740 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت إدارة المرور بمختلف مناطق المملكة 2740 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء ذلك ضمن الحملة الأمنية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد حساب المرور السعودي على تويتر أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.



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