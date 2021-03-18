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المرور يضبط 2740 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

المرور يضبط 2740 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

ضبطت إدارة المرور بمختلف مناطق المملكة 2740 مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء ذلك ضمن الحملة الأمنية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد حساب المرور السعودي على تويتر أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

 

المرور يضبط 2740 مركبة مخالفة بمواقف ذوي الإعاقة - متابعات الخليج 365
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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