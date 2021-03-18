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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
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الأرصاد : طريف تسجل أدنى درجات الحرارة غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس غدًا الجمعة – بمشيئة الله تعالى – أن يكون الطقس مستقرًا على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.
حركة الرياح السطحية
وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
كما توقع المركز أن تسجل كل من طريف والقريات أدنى درجة حرارة غدًا عند 6 و 7 درجات على التوالي، فيما جاءت درجة الحرارة المتوقعة في باقي المدن كما يلي:
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