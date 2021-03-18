الأرصاد : طريف تسجل أدنى درجات الحرارة غدًا

حركة الرياح السطحية

وتوقع المركز أن تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-44كم/ساعة فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين وقد يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا