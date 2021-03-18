بالصور.. جامعة جازان تستحدث برنامجًا لإدارة أداء الكليات

أشاد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بجهود منسوبي كلية الطب في استثمار الإمكانات والطاقات لتطوير ورفع مستوى الأداء الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال رعاية الدكتور القحطاني اللقاء التعريفي الذي نظَّمته كلية الطب عن برنامج إدارة الأداء للكليات الجامعية بمسرح كليتي الحاسب والهندسة، صباح اليوم، بحضور وكلاء الجامعة وعمداء الكليات.

وأوضح عميد كلية الطب الدكتور أنور مكين، خلال عرض البرنامج، أنه في إطار توجه الجامعة نحو رفع كفاءة الأعمال وتعزيز الإنتاجية؛ قامت الكلية، وبتفاني وإبداع أساتذتها ومنسوبيها، ببناء برنامج لإدارة أداء الكلية باستخدام بعض الأدوات والممارسات التي تمكن من الوصول إلى البيانات وتحليلها لاستخراج معلومات تهدف إلى تحسين عملية اتخاذ القرارات والأداء لأقصى حد.

وأشار الدكتور مكين إلى أن الحاجة الملحة برزت لمثل هذا العمل نتيجة توافر الكثير من البيانات الأولية غير المترابطة؛ ما استدعى ربط البيانات المتعددة المصادر لتوفير رؤية موحدة ومتكاملة عن بيانات الكلية وتحويلها من بيانات أولية غير مستغلة إلى بيانات مفيدة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي والتنبؤ المستقبلي وتعزيز القدرة على متابعة تنفيذ الاستراتيجيات والخطط من واقع تحويل هذه البيانات إلى مؤشرات يتم تحديثها دوريًّا، وإعداد التقارير المباشرة.