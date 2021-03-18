«مركز الأرصاد»: طقس الجمعة مستقر على معظم المناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس غد الجمعة، استقرار الأجواء على معظم مناطق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18–40كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20–44 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة جنوبًا.

ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15–36 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسطة الموج.