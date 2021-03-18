30 قتيلا في معارك بين الجيش ومسلحين شرقي الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 30 شخصاً بينهم 11 مدنياً، خلال معارك استمرت يومين بين الجيش الكونغولي ومجموعة مسلحة تنشط في إيتوري شمال شرقي الكونغو الديمقراطية.

وقال المتحدث باسم الجيش في إيتوري اللفتنانت جول نغونغو، خلال هجوم ميليشيا كوديكو الإثنين على قريتي تشيلي وغاروا "قُتل 11 مدنياً وسقط جنديان وشرطي"، وأضاف في الهجوم المضاد الثلاثاء الماضي، "تم قتل 16 عنصراً من الميليشيا".

وطاردهم جيش الكونغو الديمقراطية حتى قاعدتهم الخلفية الواقعة في قرية مباو، مشيرا إلى أن القريتين اللتين شهدتا مواجهات، هما حالياً "تحت سيطرة" الجيش.

وتقع البلدتان المجاورتان تشيلي وغاروا الغنيتان بالذهب في منطقة دجوغو على بعد ستين كيلومتراً نحو شمال بونيا مركز مقاطعة إيتوري.

في هذه المنطقة، يتّهم المجتمع المدني المحلي عناصر ميليشيا كوديكو المنقسمة إلى فصائل عدة، باستغلال الذهب بشكل غير قانوني.

وفي فبراير/ شباط طردهم الجيش من محلّة مونغوالو في منطقة دجوغو، حيث كانوا يحاولون السيطرة على مواقع تعدين تعود إلى شركتي تعدين في المنطقة.

وتدّعي ميليشيا كوديكو أنها تدافع عن مصالح اتنية ليندو التي يعيش أفرادها في منطقة إيتوري الغنية بالذهب.

وأسفر نزاع بين المجتمعات في إيتوري عن عشرات آلاف القتلى بين 1999 و2003.