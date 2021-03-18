جامعة الشمالية تناقش ريادة الأعمال في ظل الأزمات افتراضيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

ينطلق ملتقى ريادة الأعمال الأول 2021 افتراضيًا خلال الفترة من 22-24 مارس 2021، وبتنظيم من جامعة الحدود الشمالية لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة ببناء منظومة ريادة الأعمال وخلق أنشطة اقتصادية جديدة، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها رواد الأعمال.

ريادة الأعمال في ظل الأزمات

وتحت شعار ريادة الأعمال في ظل الأزمات سيسهم هذا الملتقى في دعم وإنماء ريادة الأعمال وتنمية التفكير الريادي الموجه نحو مجالات الإبداع الشبابية المتعددة واهتماماتهم مع ثقافة العمل الحر، وذلك لطرح الرؤى والتجارب، حيث تدور محاور هذا الملتقى حول المجالات التي تسهم في مواجهة التحديات وتقليل المخاطر في المشاريع الريادية وتعزيز دور ريادة الأعمال في منظومة اقتصاد المعرفة.

بالإضافة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال، وتبادل الخبرات بين الخبراء في ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتقديم عدد من المشاريع الريادية لرواد الأعمال الشباب الناجحين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

محاور الملتقى

1 حاضنات ومسرعات الأعمال، وهو مكان مجهز لنمو المشاريع الريادية الناشئة، ويتم تقديم الدعم الكامل لهذه المشاريع حتى تستطيع المنافسة في سوق العمل.

2- الاستثمار الرقمي، ويقصد به استخدام التقنية أو الرقمنة في عملية الاستثمار والعمل التجاري الامتياز التجاري.

3- (الفرنشايز) هو اتفاق بين طرفين، حيث يمنح فيه صاحب الامتياز الحق لطرف آخر في استخدام علامته التجارية، أو اسمه التجاري بمقابل مالي.

الهدف العام

يهدف هذا الملتقى إلى تعزيز روح ريادة الأعمال والابتكار في مواجهة التحديات والمخاطر ونشر ثقافة المشاريع الريادية النوعية تماشيًا مع رؤية المملكة ۲۰۳۰.

الأهداف التفصيلية

1- المشاركة في زيادة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

2- توسيع مدارك الرياديين على تأسيس مشاريع ريادية نوعية.

3- نشر الوعي حول فكر الاستثمار الرقمي كخيار استراتيجي.

4- الاستفادة من المشاريع الريادية لرواد الأعمال الناجحين للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم.

5- تعزيز مفهوم الابتكار والاقتصاد المعرفي لمواجهة التحديات والأزمات.

6- توضيح أهمية حاضنات الأعمال في نضج شخصية الريادي والمشاريع الريادية.



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