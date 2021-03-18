شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. 3 مواطنين يسرقون مركبة ويصدمون 10 سيارات ومركبتين أمنيتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.