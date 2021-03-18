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الرياض.. 3 مواطنين يسرقون مركبة ويصدمون 10 سيارات ومركبتين أمنيتين

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جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من القبض على (3) مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، لقيامهم بسرقة مركبة في وضع التشغيل أمام أحد المتاجر غرب مدينة الرياض، وصدم (10) مركبات خلال الهرب، ومركبتين أمنية عند القبض على أحدهم، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.


رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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