شكرا لقرائتكم خبر عن د. عسيري: الأوربيون أقروا بسلامة ومأمونية لقاح أسترازينيكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • التعليق لبعض التشغيلات أمر متوقع و يسري على جميع اللقاحات والأدوية

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري أن الاتحاد الاوروبي أقر بعدم علاقة لقاح استرازينيكا اكسفورد بالجلطات التي تم تسجيلها . وقال د. عسيري "‏قضي الأمر ، الاوروبيون يقرِّون ببراءة لقاح اكسفورد استرازينيكا من اي علاقة بالجلطات والتخثر" .

وكان د.عسيري أكد في وقت سابق أنه لا يوجد ما يشير الى اي زيادة في الجلطات والتخثر في من حصل على لقاح استرازينيكا و لا تختلف عن غير المطعمين . وأن اللغط حول لقاح استرازنيكا مفتعل .

وقال الدكتور عسيري سنتفهم اللغط المفتعل حول لقاح اكسفورد استرازينيكا اذا علمنا انه لقاح غير ربحي ، واكثر اللقاحات مرونة من ناحية التخزين والتوزيع ، وله آلية ترخيص مختلفة مكنت من انتاجه بنفس الجودة في عدد كبير من الدول ، وفعاليته على أرض الواقع أعلى مما ظهر في الدراسات السريرية .

وأضاف الدكتور عسيري أن ‏النمسا وكوريا الجنوبية استأنفت التطعيم بلقاح اكسفورد بعد تعليق جزئي لتشغيلات محددة ،و حدث ايضاً تعليق لاحدى تشغيلات لقاح مودرنا في امريكا ، واستأنف مرة أخرى. واختتم تصريحه بقوله : الخلاصة لايوجد فروقات مهمة في الاعراض الجانبية بين لقاحات كوفيد ، و ان التعليق لبعض التشغيلات امر متوقع و يسري على جميع اللقاحات والادوية".