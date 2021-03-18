شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طالبة سعودية تبتكر ساعة تحمي من الغرق وأسماك القرش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بهدف الحماية من الغرق وأسماك القرش ، ابتكرت الطالبة جوري يعقوب من مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية ، ساعة أتوماتيكية تعمل عن طريق المؤشرات الحيوية في جسم الانسان. وجاءت الفكرة بعد تأثر الطالبة بوفاة أحد أفراد العائلة غرقاً.

وقالت الطالبة جوري يعقوب أنها طورت ساعة تعمل على الحماية من الغرق وأسماك القرش ، واستغرق هذا الابتكار تقريبا 4 أشهر ، وعملت مع شركة معارض عالمية ، وبعد ذلك شاركت في مسابقة الإبداع العلمي ، التي ترعاها مؤسسة موهبة، التي ساعدتها كثيراً في إنجاز الابتكار.