شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| شؤون المسجد النبوي: إغلاق المسجد بعد صلاة التراويح بنصف ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • يتاح الصلاة في الحصوات والتوسعات خلال رمضان

أوضحت وكالة شؤون المسجد النبوي، أنه يتاح للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، ويستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

ويغلق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، ويفتح قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر رمضان، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.