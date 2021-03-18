القصة الكاملة لإنهاء احتكار "الشرقية للدخان" واعتراض الشركات المنافسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتجه الحكومة المصرية، لإنهاء احتكار الشركة "الشرقية للدخان"، عبر طرحها مزايدة، بينما تطالب الشركات المنافسة بتجميدها.

وطالبت شركات خاصة تبيع منتجات التبغ بمصر، رئيس الوزراء المصري، بتجميد المزايدة المزمعة، ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

طرح مزايدة

وكشفت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، الخميس، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مصر طرحت مزايدة لرخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية، بما قد يكسر احتكار "الشرقية للدخان إيسترن كومباني" (الشرقية للدخان) لصناعة السجائر بالبلاد، والتي تملك أغلب أسهمها الحكومة.

وطالبت 4 شركات تبيع السجائر في مصر، في خطاب موجه لرئيس الحكومة، يوم الثلاثاء، بتجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.

وقالت الشركات، وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع، إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

شروط المزايدة

تحتكر "الشرقية للدخان" صناعة السجائر في مصر، وتنتج السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالي 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية.

وتشترط المزايدة المزمعة مساهمة الشرقية للدخان بنسبة 24% من رأسمال الشركة التي سوف يؤسسها صاحب العرض الفائز.

وانتقدت الشركات في خطابها اقتصار حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن على الشركة الفائزة، قائلين إنه يخلق حالة من الاحتكار ويضر بمناخ الاستثمار.

وبحسب الرسالة، تشترط المزايدة أيضا ألا يقل الإنتاج السنوي للشركة الجديدة عن 15 مليار سيجارة، وهو ما قالت الشركات إنه سيقيد من إمكانية منافسة عدد أكبر على الترخيص، إذ أن تلك الطاقة "لا تتناسب مع واقع صناعة السجائر في مصر".

وتتضمن الشروط أن يكون سعر منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشرقية للدخان بما لا يقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية، مع عدم طرح رخصة جديدة لمدة 10 سنوات من حصول الشركة الفائزة على الترخيص، وفقا للخطاب.

وقال مصدر بإحدى شركات السجائر الأجنبية في مصر لرويترز "تم إبلاغنا بالمزايدة مطلع مارس/ آذار الجاري، والتقديم لها سيكون خلال 30 يوما وإرساء الرخصة سيكون في يونيو/حزيران 2021".

المبيعات والأرباح

وبلغت قيمة مبيعات الشركة الشرقية للدخان، نحو 14.464 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 ، مقابل 14.025 مليار جنيه قبل عام.

وحسب بيان للشركة، بلغ صافي ربحها السنوي، نحو 3.794 مليار جنيه في السنة المالية 2019-2020 مقابل 3.733 مليار قبل عام.

واقترح مجلس الإدارة توزيع 1.4 جنيه للسهم عن السنة المالية المذكورة.

وتسعى الشركة الحكومية لمضاعفة مبيعات بعض منتجاتها في السنوات الثلاث المقبلة.