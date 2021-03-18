البيت الأبيض: بايدن غير نادم على وصف بوتين بالقاتل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يشعر بالندم بعد تصريحه المثير للجدل والذي وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”القاتل” وهو ما تسبب في أزمة دبلوماسية بين البلدين.

بايدن يستفز بوتين

واتهم بايدن دولًا خارجية من بينها روسيا بمحاولة التأثير في الانتخابات الأمريكية 2020 لصالح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وهو ما نفته الخارجية الروسية مؤكدة أنه لا يستند على أدلة قوية.

موسكو تسحب السفير

وعلى الفور قررت روسيا سحب سفيرها في واشنطن للتشاور بعد توسيع نطاق العقوبات الأمريكية على موسكو وتعليق مبيعات السلاح معها الأمر الذي اعتبرته موسكو استفزازًا غير مقبول.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن الهدف من المشاورات هو “بحث الخطوات المطلوبة والاتجاه اللازم اتباعه على خلفية حال العلاقات مع الولايات المتحدة”.

الخارجية الأمريكية تتوعد بمحاسبة موسكو

وفي أول رد فعل لها على سحب موسكو السفير الروسي من واشنطن للتشاور، أكدت الخارجية الأمريكية أنها تعتزم التواصل مع روسيا في المجالات حيث يفيد ذلك المصالح الأمريكية، وفي الوقت ذاته محاسبتها على ما وصفته بـ الأعمال الخبيثة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جالينا بورتر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “في الوقت الذي نتواصل فيه مع روسيا لتفعيل المصالح الأمريكية، يمكننا أن نحاسبها على أي أعمال عدائية خبيثة، وواشنطن تدرك التحديات التي تمثلها موسكو”.

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