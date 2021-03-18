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شكرا لقرائتكم هيفاء آل مقرن تتسلم شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
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هيفاء آل مقرن تتسلم شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسلمت مندوبة السعودية الدائمة لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
شهادة السدو:
وقالت الأميرة هيفاء آل مقرن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس: “سعدت بالحصول على شهادة اعتماد السدو الذي تم تسجيله مؤخرًا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي المشترك في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.
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