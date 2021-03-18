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هيفاء آل مقرن تتسلم شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

هيفاء آل مقرن تتسلم شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلمت مندوبة الدائمة لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، شهادة اعتماد السدو⁩ في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

شهادة السدو: 

وقالت الأميرة هيفاء آل مقرن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس: “سعدت بالحصول على شهادة اعتماد السدو الذي تم تسجيله مؤخرًا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي المشترك في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.


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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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