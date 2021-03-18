هيفاء آل مقرن تتسلم شهادة اعتماد السدو في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسلمت مندوبة السعودية الدائمة لدى منظمة اليونسكو الأميرة هيفاء آل مقرن، شهادة اعتماد السدو⁩ في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.

شهادة السدو:

وقالت الأميرة هيفاء آل مقرن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الخميس: “سعدت بالحصول على شهادة اعتماد السدو الذي تم تسجيله مؤخرًا في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي المشترك في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقة.

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