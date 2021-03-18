3 علامات تجعل الأسماك غير صالحة للاستهلاك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

كشفت استشارية التغذية العلاجية الدكتورة ليلى فلمبان، أن هناك 3 علامات للسمك الفاسد وهي أن تكون عين السمكة غير لامعة (مطفأة) وبها بياض، وأن تكون هلامية وغير متماسكة والخياشيم، وأيضًا تتلون بلون أبيض باهت عند الضغط عليها بالأصبع فإنها تترك أثرًا واضحًا.

أهم الأغذية المفيدة:

وقالت فلمبان في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، تزامنًا مع قيام المركز الوطني للثروة السمكية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، بتنفيذ حملة تفتيشية على سوق السمك المركزي بمحافظة جدة؛ وذلك لمتابعة سلامة الأسماك ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومصادرة وإتلاف 644 كيلو جرامًا من المنتجات السمكية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بأن الأسماك تعتبر من أهم الأغذية الأساسية المفيدة للإنسان، إذ تتنوع الأسماك في البلدان بحسب مناخها ومياهها وتكوينها.

علامات للأسماك الطازجة:

وأشارت إلى أن هناك علامات توضح أن السمك طازج وهي أن يكون جسم السمكة خاليًا من أي ندبة أو خدش ومتماسكًا وليس طريًا، وأن تكون قشورها لامعة وسميكة وليست سهلة القشر والتنظيف، وأن تكون عيناها واضحة ومشرقة وليست غارقة وداكنة، وإذا تم وضعها على راحة اليد تظل متماسكة ولم تتجه نحو الأسفل، وأيضًا أن تفوح منها رائحة البحر المميزة، وأن تتمتع خياشيمها باللون الأحمر المائل إلى الوردي أثناء فتحها، وكذلك أن لا يكون بداخلها أية مادة لزجة أو مخاطية، وأثناء تقطيع السمكة يجب أن لا يكون لحمها الملتصق بالعظام أحمر، وإذا تم وضعها بالماء وعامت على سطحه فتعتبر طازجة وليست مثلجة أو فاسدة.

تقي من الأمراض:

وعن الفوائد الصحية لتناول السمك، قالت إن فوائد تناول الأطعمة البحرية بشكل عام عديدة وكثيرة، لكونها تساعد في علاج حالات الاكتئاب وتقي من الأمراض السرطانية لاحتوائها على الأوميغا 3 التي تغذي الدماغ، وتعمل على زيادة الكولسترول الجيد في الدم، وتقي من أمراض القلب، والجلطات، والسكتات الدماغية، كما تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

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