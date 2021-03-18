الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت أمانة الطائف في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالطائف .

ربط إلكتروني:

وأنهت أمانة الطائف إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات ، خدمة إيصال التيار الكهربائي.



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