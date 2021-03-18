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أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك

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شكرا لقرائتكم أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

أمانة الطائف تبدأ استقبال طلبات إيصال الكهرباء إلى المساكن دون صكوك

أنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت أمانة الطائف في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكاً شرعية، وذلك عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالطائف .

ربط إلكتروني: 

وأنهت أمانة الطائف إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات ، خدمة إيصال التيار الكهربائي.

 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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