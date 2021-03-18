الزكاة والدخل تطرح مسودة متطلبات تطبيق الفوترة الإلكترونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل اليوم، عن طرحها لمسودة قرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

9 بنود:

وتتضمن هذه المسودة تسعة بنود، توضح نطاق تطبيق الفوترة الإلكترونية وتفصيلاتها، ومتطلبات إصدار الفواتير الإلكترونية من قبل المكلف، التي تحدد الصيَغ الخاصة بالفاتورة المُصدَرة وماتتضمنه من عناصر، إضافةً إلى طرق حفظ السجلات والفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية والبيانات المتعلقة بها.

ودعت الزكاة والدخل المهتمين وأصحاب العلاقة والعموم إلى إبداء آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة، وذلك في موعدٍ أقصاه السابع عشر من شهر أبريل المقبل من العام الجاري 2021م، وذلك عبر منصة استطلاع.

مسودة القرار:

ويمكن الاطلاع على مسودة القرار، والمواصفات التقنية المتعلقة بها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (هنا)، أو منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

يُذكر أن هيئة الزكاة والدخل كانت قد أعلنت في الرابع من شهر ديسمبر من العام الماضي عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية.

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