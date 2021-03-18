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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18
التشهير بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة
صدور حكم قضائي نهائي بتعويض مالي للمتضررين
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهرت وزارة التجارة بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة، دون الإفصاح عن ذلك للمشترين.
عقوبة:
وأعلن متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي نهائي بتعويض مالي للمتضررين، وغرامة قدرها 600 ألف ريال، والتشهير بها.
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