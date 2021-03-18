الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-18

التشهير بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهرت وزارة التجارة بشركة باعت 6 سيارات متضررة على أنها جديدة، دون الإفصاح عن ذلك للمشترين.

عقوبة:

وأعلن متحدث التجارة عبدالرحمن الحسين عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، صدور حكم قضائي نهائي بتعويض مالي للمتضررين، وغرامة قدرها 600 ألف ريال، والتشهير بها.



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