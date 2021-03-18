شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون سعودي - إماراتي لاكتشاف الموهوبين وتبادل الخبرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن اتفاق تعاون مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، يهدف إلى اكتشاف الموهوبين وتبادل الخبرات والكفاءات المتخصصة التي من شأنها تطوير أطر الشراكة الثنائية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، إلى مقر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس 5 رجب 1442هـ الموافق 18 مارس 2021م، ولقائه نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة د. جمال محمد المهيري، الذي شهده عددٌ من المسؤولين لدى الجانبين.

ويأتي اتفاق التعاون في ضوء عمليات التحول الرقمي في هيئة تقويم التعليم والتدريب، وخطتها الإستراتيجية الشاملة في ذلك، مروراً بتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ووصولاً إلى تعزيز الجهود وتبادل الخبرات المشتركة التي من شأنها تطوير واكتشاف الموهوبين بين البلدين، فضلاً عن المبادرات التي تسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات ضمن قطاع التعليم والتدريب.

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي جهة مستقلة ومختصة في المملكة بالتقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب بالقطاعين العام والخاص؛ لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية ومنها اكتشاف الطلاب الموهوبين من خلال اختبار موهبة والإبداع الذي تقيمه الهيئة، كما أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تهدف إلى الإسهام في تميز الأداء التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين ودعم مواهبهم واستثمارها، وإبراز وتعزيز مكانة المؤسسة محلياً ودولياً، وكذلك تطوير الأداء وتحقيق التميز المؤسسي وسعادة المتعاملين.