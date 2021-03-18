السعودية | انطلاق "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأميركية

شكرا لقرائتكم انطلاق "مخالب الصقر 3" بين القوات السعودية والأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلقت مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأميركية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس.

ويهدف هذا التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.