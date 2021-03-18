شكرا لمتابعة خبر عن مواعيد فتح وإغلاق المسجد النبوي خلال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي، عن إغلاق المسجد النبوي بعد صلاة التراويح بنصف ساعة، وفتحه قبل أذان الفجر بساعتين باستثناء العشر الأواخر من شهر ‎رمضان، حيث يستمر فتح المسجد فيها على مدار الساعة.

وأتاحت وكالة شؤون المسجد النبوي، للمصلين الصلاة في الحصوات وتوسعات ‎المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شهر ‎رمضان.

وأشارت إلى استمرار تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.