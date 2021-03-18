شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة رصد حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن حقيقة رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا، وجاء ذلك للرد على سؤال أحد متابعيها.

وقالت وزارة الصحة:"نفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا"، مشددة على الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة و العافية.

وتابعت:"شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الاشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات".