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حقيقة رصد حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة عن حقيقة رصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا، وجاء ذلك للرد على سؤال أحد متابعيها.

وقالت وزارة الصحة:"نفيدكم بأنه لم ترصد أي حالات وفاة أو مضاعفات شديدة بعد تلقي لقاحات كورونا"، مشددة على الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، متمنين للجميع دوام الصحة و العافية.

وتابعت:"شكرا لكم لاعتمادكم على المصادر الرسمية للتأكد من الاشاعات المتداولة بما يخص اللقاحات".

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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