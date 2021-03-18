شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مفتي المملكة: الاحتفال بليلة النصف من شعبان "خطأ" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله:"لا أصل لها، ولم يرد نص صريح في هذا الموضوع لأن بعضهم يرى أن ليلة النصف من شعبان ليلة تقسم فيها الأرزاق والأجال وهذا خطأ".

وأوضح:"ليلة النصف من شعبان فليس لها قياما يخصها ولا صياما ليوم الخامس عشر من شعبان"، لافتا:" شعبان يستحب أن يصام في أكثره أو معظمه أما تخصيصه باليوم الخامس عشر لكونه اليوم الخامس عشر هذا خطأ".