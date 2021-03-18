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شاهد.. مفتي المملكة: الاحتفال بليلة النصف من شعبان "خطأ"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام، حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله:"لا أصل لها، ولم يرد نص صريح في هذا الموضوع لأن بعضهم يرى أن ليلة النصف من شعبان ليلة تقسم فيها الأرزاق والأجال وهذا خطأ".

وأوضح:"ليلة النصف من شعبان فليس لها قياما يخصها ولا صياما ليوم الخامس عشر من شعبان"، لافتا:" شعبان يستحب أن يصام في أكثره أو معظمه أما تخصيصه باليوم الخامس عشر لكونه اليوم الخامس عشر هذا خطأ".

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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