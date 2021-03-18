شكرا لمتابعة خبر عن مراحل خروج وعودة العاملين المصريين من المملكة بعد إلغاء "نظام الكفيل" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة، عادل حنفي، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المصرية وضعت 4 مراحل لحصول العامل على التنقل الوظيفي والخروج والعودة النهائية.

وأوضح عادل حنفي، أن المراحل تشمل قيام المنشأة الجديدة بإنشاء العرض الوظيفي لطلب نقل خدمة العامل عبر منصة قوى، وقيام العامل بالاطلاع على العرض الوظيفي، بالقبول أو الرفض.

ولفت إلى أنه يتم إشعار المنشأة الحالية بطلب انتقال العامل، مع بدء احتساب فترة الإشعار، مبينا أن المملكة قد شهدت انطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ أيام والتي تعرف لدى الكثير من أبناء الجاليات بـ"إلغاء نظام الكفيل"، داعيا العمالة المصرية لضرورة القيام بتوثيق عقود العمل الخاصة بهم.

وأشار إلى أن عملية الخروج والعودة تتم عبر منصة “أبشر” الإلكترونية وتستغرق معالجة الطلب 10 أيام من تاريخ إنشائه للتأكد من عدم ورود أي رفض أو اعتراض من قبل الوزارة، ويمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة من منصة أبشر خلال 10 أيام، وفي حالة قبول الطلب يجب استكمال إجراءات إصدار التأشيرة خلال 5 أيام، تجنبا لإنتهاء صلاحية الطلب.