شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تغلق 5 مساجد بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الخميس) 5 مساجد مؤقتا في 5 مناطق، بعد ثبوت 5 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 39 يوما إلى 311 مسجدا تم فتح 294 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من: (منطقة الرياض، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة الباحة، ومنطقة تبوك، ومنطقة القصيم)، بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أفادت الوزارة بإعادة فتح 7 مساجد 3 منها في منطقة الباحة، ومسجد في كل من: (منطقة مكة المكرمة، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة تبوك، ومنطقة عسير)؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.