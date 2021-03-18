شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تعلن عن إغلاق كامل لطريق الأمير ماجد لمدة 12 ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، عن إغلاق كامل لطريق الأمير ماجد مع مسارات الخدمة وعمل التحويلات الموضحة في الصورة المرفقة.

وجاء ذلك نظرا للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الأمير ماجد أمام العزيز مول.

وأوضحت أمانة محافظة جدة أن التحويلات ستكون لمدة 12 ساعة متواصلة يوم الجمعة الموافق ۱۹-۰۳-۲۰۲۱ م من الساعة 1 بعد منتصف الليل إلى الساعة 1 ظهرا.

وأشارت إلى أن ذلك يهدف لرفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر على أن يتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق.