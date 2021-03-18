شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تحذر من عدم ارتداء الكمامة وتذكر بعقوبتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية مجددا بأن عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا

وقالت الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، أن عدم استخدام الكمامة أو ما يغطي الأنف أو الفم عليه مخالفة ألف ريال وتتضاعف العقوبة في حال التكرار.

ودعت الوزارة كل من يرصد أي مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات، إبلاغ الجهة المختصة عن مكان حدوثها وذلك على الرقم 999 في جميع مناطق المملكة، باستثناء مكة المكرمة والرياض فيكون على الرقم 911.