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بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الشراء عبر شبكة الإنترنت

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم الشراء عبر شبكة الإنترنت، قائلا:" الشراء عبر شبكة الإنترنت مثل السوق العادي، فأصدق في تعاملك وسدد ما أخذت واشتر ما جعله الله طيباً".

ولفت عبد الله المطلق خلال حواره ببرنامج "فتاوي":"شبكة الإنترنت مثل السوق، هذا سوق فيه كل شئ فأنت إذا أردت الشراء خذ من الإنترنت الحلال"، موضحا:"لا يجوز للإنسان شراء مخدرات من الإنترنت لأنها حرام، ولا يجوز الغش والتدليس والخداع في الإنترنت، ولا يجوز الخداع في تسليم واستلام البضائع من على الإنترنت".

وتابع:"الإنترنت سوق مثل الأسواق الموجودة، فالإنترنت سوق تبيع وتشتري فيه بالبطاقة، فأصدق في تعاملك وسدد ما أخذت واشتر ما جعله الله طيبا".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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