شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المطلق" يوضح حكم الشراء عبر شبكة الإنترنت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، حكم الشراء عبر شبكة الإنترنت، قائلا:" الشراء عبر شبكة الإنترنت مثل السوق العادي، فأصدق في تعاملك وسدد ما أخذت واشتر ما جعله الله طيباً".

ولفت عبد الله المطلق خلال حواره ببرنامج "فتاوي":"شبكة الإنترنت مثل السوق، هذا سوق فيه كل شئ فأنت إذا أردت الشراء خذ من الإنترنت الحلال"، موضحا:"لا يجوز للإنسان شراء مخدرات من الإنترنت لأنها حرام، ولا يجوز الغش والتدليس والخداع في الإنترنت، ولا يجوز الخداع في تسليم واستلام البضائع من على الإنترنت".

وتابع:"الإنترنت سوق مثل الأسواق الموجودة، فالإنترنت سوق تبيع وتشتري فيه بالبطاقة، فأصدق في تعاملك وسدد ما أخذت واشتر ما جعله الله طيبا".