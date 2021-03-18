شكرا لمتابعة خبر عن ضبط عسل مغشوش قبل توزيعه على الأسواق في بحر أبوسكينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ابراهيم عسيري (صدى): تمكنت بلدية بحر أبوسكينة من ضبط عسل مغشوش وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالف للمواصفات و المقاييس تمكنت بلدية بحر أبوسكينة من ضبط عسل مغشوش وغير صالح للاستخدام الآدمي ومخالف للمواصفات و المقاييس السعودية خلال حملة رقابية ، وذلك قبل توزيعه على المستهلكين. وقال رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي بأنه أثناء الجولات الرقابية للمراقبين تم ملاحظة عسل معروض للبيع وتم التحفظ عليه وأخذ عينات منه وإرساله إلى مختبر أمانة منطقة عسير للتأكد منه حيث اتضح حسب التحاليل بأنه غير صالح للاستخدام الآدمي. الجدير بالذكر بأن بلدية بحر أبوسكينة كثفت جولاتها الرقابية على المحلات التجارية ، وذلك حرصا على سلامة المستهلك .