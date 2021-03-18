شكرا لمتابعة خبر عن " أبشر" تكشف عن خطوات تحديث البريد الإلكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

طالبت منصة "أبشر"، اليوم الخميس، المستفيدين، بتحديث بريدهم الإلكتروني المسجل على المنصة، من خلال اتباع الخطوات اللازمة للتحديث.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تتضمن أن يُسجل المستفيد دخوله على حسابه في "أبشر"، ثم يضغط على صورته الشخصية، ويختار "تعديل" في صفحة "تعديل البيانات".

وتضمنت الخطوات أيضا: أن يقوم المواطن أو المقيم بإدخال البريد الإلكتروني الرئيسي وتأكيده، ثم إدخال الرمز المرئي، واختيار "حفظ".