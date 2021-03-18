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«الصحة»: تسجيل 381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 381 حالة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، وتعافي 240 حالة جديدة ، فيما توفيت 6 حالات – يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 157 حالة جديدة ، والمنطقة الشرقية 74 حالة ، ومنطقة الحدود الشمالية 16 حالة ، ومنطقة حائل 14 حالة ، وجاءت الإصابات في باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتؤكد وزارة الصحة على استمرار توفر لقاحات كورونا مجاناً أمام المواطنين والمقيمين بعد حجز الموعد في تطبيق صحتى .

الجدير بالذكر أن عدد من تلقوا اللقاح حتى منتصف مارس الجاري بلغ 2 مليون و300 ألف شخص في المملكة مع عدم ورود أي بلاغات أو شكاوى من اللقاح الذي ثبتت مأمونيته بجميع أنواعه .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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