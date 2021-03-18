شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الصحة": 2 مليون و300 ألف شخص تلقوا لقاح كورونا دون أية شكاوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة اليوم الخميس أن جميع اللقاحات التي توفرها المملكة آمنة ، ولم يرد أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر بسبب استخدام لقاح فيروس كورونا .

كما أكدت وزارة الصحة أنه تم إعطاء اللقاح لأكثر من 2 مليون و300 ألف مستفيد حتى يوم 16 مارس الحالي ، كما يتم متابعة سلامة اللقاحات بشكل مستمر ، ومتابعة الأعراض الجانبية والبيانات المتوفرة حولا محلياً وعلمياً من خلال ائتلاف دولي رقابي يضم 30 جهة رقابية بمشاركة منظمة الصحة العالمية .

من جانبه أكد الدكتورعبد الله بن مفرح عسيري استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة أن لقاحي فايزر و استرازينيكا المعتمدين في المملكة بالإضافة الى لقاح مودرنا يتقدمون على بقية اللقاحات في التعامل مع المتحورات ذات الاثر لمرونة عملية التعديل للمكونات المستحثة للمناعة في هذه اللقاحات .