شكرا لمتابعة خبر عن "فلكية جدة" تعلن موعد بداية فصل الربيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلن رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابو زاهرة بداية فصل الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم السبت المقبل في تمام الساعة 12:37 بعد الظهر .

وأكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة أن الربيع سيستمر لمدة 92 يوم و17 ساعة و54 دقيقة ، وبعد أسابيع ستشرق الشمس من الشمال الشرقي حيث تغير الأرض موقعها في مدارها حول الشمس .

ويعتبر الإعتدال في شهر مارس بداية الخريف في النصف الجنوبي بينما يكون بداية الربيع في النصف الشمالي .