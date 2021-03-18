شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيدات يهشمن زجاج سيارة ويقمن بحركات خادشة للحياء بإحدى الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعدت سيدات على سيارة كانت تسير بجوار سيارتهن على إحدى الطرق، فيما دشن متداولوا المقطع على منصة "تويتر" وسما يؤكدون فيه أن الواقعة حدثت في الرياض.
وأظهر المقطع المتداول سيدات يقمن بحركات خادشة للحياء، فضلا عن قيامهن بتهشيم زجاج السيارة بشكل يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.
وطالب المغرودن الجهات المختصة بسرعة تحديد المتورطين في الواقعة، والقبض عليهن ومحاسبتهن.