بالفيديو.. سيدات يهشمن زجاج سيارة ويقمن بحركات خادشة للحياء بإحدى الطرق

تعدت سيدات على سيارة كانت تسير بجوار سيارتهن على إحدى الطرق، فيما دشن متداولوا المقطع على منصة "تويتر" وسما يؤكدون فيه أن الواقعة حدثت في الرياض.

محمد يوسف

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