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بالفيديو.. سيدات يهشمن زجاج سيارة ويقمن بحركات خادشة للحياء بإحدى الطرق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعدت سيدات على سيارة كانت تسير بجوار سيارتهن على إحدى الطرق، فيما دشن متداولوا المقطع على منصة "تويتر" وسما يؤكدون فيه أن الواقعة حدثت في الرياض.

وأظهر المقطع المتداول سيدات يقمن بحركات خادشة للحياء، فضلا عن قيامهن بتهشيم زجاج السيارة بشكل يعرض حياة مرتادي الطريق للخطر.

وطالب المغرودن الجهات المختصة بسرعة تحديد المتورطين في الواقعة، والقبض عليهن ومحاسبتهن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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