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شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نجران تعلن آلية الإختبارات النهائية للفصل الدرسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):أعلنت جامعة نجران اليوم الخميس آلية الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1442 هـ .
وأوضحت جامعة نجران أن آلية الإختبارات ستكون على النحو التالي ، وفقاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ :
1- الإختبارات النهائية لجميع المقررات النظرية عن بعد .
2- الإختبارات النهائية لجميع المقررات العملية حضورياً .
3- الكليات والمعاهد تتولى المقررات النظرية والعملية وفقاً لما تراه المجالس المختصة ويتم إعلان ذلك عبر منصة البلاك بورد .
4- تلتزم جميع الكليات والعمادات المعنية بالإجاءات الإحترازية وحث الجميع على التقيد بتحميل تطبيقات " توكلنا ، وتباعد ، وتطمن ، وصحتي " للمنسوبين والطلاب .
5- تدعو الجامعة كافة الطلاب للمتابعة المستمرة عبر قنوات التواصل أو المرشدين الأكاديميين وأساتذة المقررات ومسؤولي كلياتهم وعماداتهم لتلقي الدعم والتوجيه .