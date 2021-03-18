شكرا لمتابعة خبر عن جامعة نجران تعلن آلية الإختبارات النهائية للفصل الدرسي الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أعلنت جامعة نجران اليوم الخميس آلية الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني بالجامعة للعام الجامعي الحالي 1442 هـ .

وأوضحت جامعة نجران أن آلية الإختبارات ستكون على النحو التالي ، وفقاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ :

1- الإختبارات النهائية لجميع المقررات النظرية عن بعد .

2- الإختبارات النهائية لجميع المقررات العملية حضورياً .

3- الكليات والمعاهد تتولى المقررات النظرية والعملية وفقاً لما تراه المجالس المختصة ويتم إعلان ذلك عبر منصة البلاك بورد .

4- تلتزم جميع الكليات والعمادات المعنية بالإجاءات الإحترازية وحث الجميع على التقيد بتحميل تطبيقات " توكلنا ، وتباعد ، وتطمن ، وصحتي " للمنسوبين والطلاب .

5- تدعو الجامعة كافة الطلاب للمتابعة المستمرة عبر قنوات التواصل أو المرشدين الأكاديميين وأساتذة المقررات ومسؤولي كلياتهم وعماداتهم لتلقي الدعم والتوجيه .