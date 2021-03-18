مجلس الأمن يدين محاولات الاعتداء الحوثية على السعودية

أدان مجلس الأمن الدولي محاولات الاعتداء الحوثية على المملكة العربية السعودية.

وقال المجلس: «ندين التصعيد العسكري في مأرب الذي يهدد مليون نازح يمني»، مؤكدًا ضرورة وقف التصعيد في اليمن، بما فيها هجمات الحوثيين على مأرب.

ويعاني أهل محافظة مأرب اليمنية المُقدَّر عددُهم بمليوني نسمة، من النزوح الجماعي بسبب تصاعد هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وحصارهم؛ ما يهدد بتفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويقوض عملية السلام.

وتتميَّز منطقة مأرب بالنفط، وتبعد نحو 120 كيلومترًا شرق العاصمة صنعاء، واستقرَّ بها نحو 400 ألف شخص قبل الحرب، لكن بسبب المعارك الدائرة في مناطق يمنية عدة منذ 2015، قفز عدد سكانها إلى نحو 2.7 مليون نسمة بسبب حركة النزوح الواسعة إليها؛ إذ كان يُنظر إلى المحافظة على أنها ملاذ آمن لأولئك الفارين من القتال في أماكن أخرى من البلاد، بينما حوَّلها الحوثيون إلى هدف معلن.

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