الصحة: مليونان و600 ألف جرعة لقاح كورونا أعطيت للمسجلين

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تجاوز مليونين وستمائة ألف جرعة حتى الآن عبر أكثر من 500 مركز للقاحات في كافة مناطق المملكة، داعيةً الجميع للمبادرة إلى التسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على لقاح كورونا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمملكة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 383880، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 373601، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6591 حالة، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و240 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة توصي فئتين بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا