تعليم الطائف يكرم الطالبات المتفوقات في اختبار القدرات العامة

كرَّمت مُساعِدة المديرة العامة للشؤون التعليمية بنات بتعليم الطائف مها الزايدي، في مكتبها، اليوم الخميس، الطالبات الحاصلات على درجة 100 و99 في اختبار القدرات العامة، بحضور مديرة إدارة إرشاد الطالبات أمل الخالدي، وعدد من المشرفات، وأمهات الطالبات المكرمات.

وكانت الطالبتان شوق الزهراني من الثانوية الثالثة، وحبيبة محمد من ثانوية مدارس الأنجال الأهلية؛ قد حقَّقتا درجة 100 في اختبار القدرات، فيما حققت الطالبتان ريماس الأزوري من ثانوية لية، ووهج اللحياني من ثانوية قاعدة الملك فهد الجوية الدرجة 99.

وهنأت الزايدي الطالبات وأسرهن بهذه المناسبة، مقدمةً الهدايا التقديرية، والشكر والتقدير على ما قدَّمنه من اجتهاد لتحقيق المستوى العالي في نتائج الاختبار، ثم تبادلت الحديث معهن حول الدراسة في المرحلة الثانوية، وما حققنه من تفوق في اختبار القدرات العامة.

واستمعت إلى تطلعاتهن حول التخصصات الجامعية، متمنيةً لهن مزيدًا من التفوُّق والتميُّز، وتحقيق ما من شأنه النهوض بالوطن ومستقبل الأجيال القادمة.