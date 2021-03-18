11 مليار ريال لأضخم اتفاقية في قطاع الطيران بالمملكة

علمت «دوت الخليج» أن المؤسسة العامة للخطوط السعودية ، وقعت اتفاقية تمويل مع ستة بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال سعودي «3 مليارات دولار أمريكي»، وتعد هذه الاتفاقية هي الأضخم في تاريخ قطاع الطيران في المملكة، فيما تتماشى هذه الاتفاقية مع خططها الاستراتيجية، الموضوعة من قبل المؤسسة، والتي ترمي إلى توسيع أسطول طائراتها.

وتم توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بجدة، وذلك برعاية وحضور وزير النقل، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مع ممثلين من البنوك الستة، وهي: مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك HSBC المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة حتى منتصف عام 2024م