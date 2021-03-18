11 مليار ريال لأضخم اتفاقية في قطاع الطيران بالمملكة

وتم توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بجدة، وذلك برعاية وحضور وزير النقل، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، مع ممثلين من البنوك الستة، وهي: مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني «ساب»، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك HSBC المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة حتى منتصف عام 2024م
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