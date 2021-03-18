إغلاق طريق الأمير ماجد بجدة لـ 12 ساعة

وأرجعت الأمانة سبب الإغلاق إلى تنفيذ مشروع إنشاء جسر مشاة طريق الأمير ماجد أمام العزيز مول، إذ سيتم رفع وتثبيت الهيكل المعدني للجسر خلال ساعات الإغلاق.
وأكدت أنه سيتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة وعمل اللوحات الإرشادية لتوجيه حركة المرور خلال فترة الإغلاق، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور بالمحافظة.
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