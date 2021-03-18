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6,923 مستفيدًا من مستشفى الليث خلال الشهر الماضي

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ضمن منظومة الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى الليث العام خلال شهر فبراير الماضي من العام الجاري، كشفت صحة جدة عن استفادة 2,241 مراجعًا لخدمات العيادات الخارجية بالمستشفى، وذلك في إطار الجهود المتواصلة والمبذولة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

وأوضح التقرير أن عدد مراجعي الطوارئ بلغ 4,682 مراجعًا، في حين أجرى المستشفى خلال الفترة نفسها ما يقارب 62 عملية تنوعت ما بين خطيرة إلى متوسطة وخفيفة، وفي مختلف التخصصات الطبية، حيث بلغ عدد العمليات المجدولة 36 عملية، في حين بلغ عدد العمليات الطارئة 26 عملية، أما عدد جراحات اليوم الواحد فـبلغت 22 عملية، كما تمكن المستشفى من إجراء عمليات الولادة لتبلغ 38 عملية، منها 18 ولادة طبيعية، و20 عملية قيصرية خلال الفترة نفسها.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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