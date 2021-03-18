وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر بن مبارك النهدي، أن هدف مبادرة نسمعهم اللقاء بذوي الإعاقة السمعية، وتعريفهم برسالة وأهداف الجمعية تجاة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أبرز أنشطة وبرامج الجمعية والخدمات المقدمة.
كما قمنا بالتعرف على أهم احتياجات ومتطلبات الصمم والبكم في محافظة شرورة.
يأتي ذلك وفق توجه جمعية إسناد في سبيل توفير برامج الوصول الشامل، والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة والمراكز والهجر التابعه لها، وتم خلال اللقاء تقديم بعض الهدايا للمشاركين.
كانت هذه تفاصيل خبر تنفيذ مبادرة نسمعهم بجمعية إسناد بشرورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.