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تنفيذ مبادرة نسمعهم بجمعية إسناد بشرورة

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‏نفذت جمعية «إسناد» لرعاية ⁧الأشخاص ذوي الإعاقة،‬⁩ بمحافظة شرورة في مقر الجمعية، مبادرة نسمعهم‬⁩ للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، الصمم والبكم وضعاف السمع، والتي تهدف إلى تعريف ذوي الإعاقة السمعية بأهداف الجمعية والخدمات المقدمه لهم، وإبراز أنشطة وبرامج الجمعية تجاههم.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية عامر بن مبارك النهدي، أن هدف مبادرة نسمعهم اللقاء بذوي الإعاقة السمعية، وتعريفهم برسالة وأهداف الجمعية تجاة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أبرز أنشطة وبرامج الجمعية والخدمات المقدمة.

كما قمنا بالتعرف على أهم احتياجات ومتطلبات الصمم والبكم في محافظة شرورة.

يأتي ذلك وفق توجه جمعية إسناد في سبيل توفير برامج الوصول الشامل، والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة شرورة والمراكز والهجر التابعه لها، وتم خلال اللقاء تقديم بعض الهدايا للمشاركين.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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