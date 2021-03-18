كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكًا شرعية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.
وقد أنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيصال الكهرباء لمساكن بلا صكوك بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.