إيصال الكهرباء لمساكن بلا صكوك بمكة

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم التي لا تحمل صكوكًا شرعية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم 1442/8/8هـ عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة بالعاصمة المقدسة.

وقد أنهت الأمانة إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة ومعالجة الطلبات واستكمالها عن طريق المكاتب الهندسية والبلديات الفرعية؛ لمنح أصحاب المساكن التي تنطبق عليها الاشتراطات، خدمة إيصال التيار الكهربائي.