شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير قلعة «شمسان» لتكون معلماً سياحياً تحتضنه أبها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ضمن مشروعات المشهد الحضري في منطقة ⁧‫عسير⁩، قامت أمانة المنطقة متمثلة في إدارة التحسين والتجميل، بتطوير قلعة «شمسان» لتكون معلماً سياحياً تحتضنه مدينة ⁧‫أبها⁩ وذلك عن طريق بناء الجدران الحجرية، ورصف مسارات المشاة، وإنارة القلعة، وإعادة سفلتة الطرق المحيطة بها، وتنظيم المواقف، بتكلفه قاربت 3 ملايین ریال.

وكانت تُستخدم القلعة قديماً، كحصناً عسكريا فعالاً في إغلاق الطريق أمام أي هجوم يُداهم المدينة من الناحية الشمالية، حتى خرج الأتراك من عسير عام 1337-1918م.

وقلعة شمسان عبارة عن بناء كبير مستطيل الشكل تبلغ مساحته 90 م*30 م، ولها 3 أبراج، ومدخل رئيسي في الجهة الغربية، ويطل على المدينة بعرض 4 أمتار، بينما في الداخل يوجد فناء مستطيل تفتح عليه جميع الغرف والمرافق.